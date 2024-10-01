З 2014 року внаслідок російської агресії загинуло 96 журналістів, - Інститут масової інформації

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

"Дякуємо захисникам і захисницям, завдяки яким можемо жити та працювати у своїй країні! Починаючи з 2014 року, Росія вбила в Україні 96 медійників і медійниць", - йдеться у повідомленні.

За даними ІМІ, 69 з них загинули, захищаючи Україну.

Перелік загиблих журналістів, який склав Інститут масової інформації, можна переглянути за посиланням.