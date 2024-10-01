З 2014 року внаслідок російської агресії загинуло 96 журналістів, - Інститут масової інформації
В Інституті масової інформації підрахували, що з 2014 року внаслідок російської агресії загинуло 96 працівників медіа
Про це повідомляє Інститут масової інформації.
"Дякуємо захисникам і захисницям, завдяки яким можемо жити та працювати у своїй країні! Починаючи з 2014 року, Росія вбила в Україні 96 медійників і медійниць", - йдеться у повідомленні.
За даними ІМІ, 69 з них загинули, захищаючи Україну.
Перелік загиблих журналістів, який склав Інститут масової інформації, можна переглянути за посиланням.
- У ніч на 25 серпня російська армія вдарила "іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Шестеро людей отримали поранення, одна загинула. Серед постраждалих журналісти з України, США, Британії та Польщі.
- Пізніше стало відомо, що внаслідок російського удару по готелю в Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на агенцію Reuters.
- Російські окупаційні війська могли цілеспрямовано атакувати в ніч на 25 серпня будівлю готелю "Сапфір" у Краматорську, де проживали іноземні журналісти.
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