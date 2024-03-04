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Головна Війна з Росією З броньованими капсулами безпеки: у ЗСУ розповіли про велику мережу запасних позицій на Авдіївському напрямку

З броньованими капсулами безпеки: у ЗСУ розповіли про велику мережу запасних позицій на Авдіївському напрямку

4 березня, 2024 понедiлок
23:15
Війна з Росією фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів про ситуацію із фортифікаційними спорудами на Авдіївському напрямку

Про це він розповів у етері телемарафону. 

Він зазначив, що велика кількість негативних висновків навколо цієї теми є хибними. За словами Дмитра Лиховія, зведення фортифікаційних споруд почалося не після виходу ЗСУ з Авдіївки.

"Вона (робота, - ред.) триває десь із грудня як мінімум, при тому, що частина фортифікацій були і раніше, а в січні-лютому до, під час та після виходу з Авдіївки ці спорудження відбуваються і надалі", - сказав він. 

Також речник розповів, що є кілька різних ліній оборони: ближче та далі від лінії бойового зіткнення: "Якщо ворог хоче знайти свою смерть на Авдіївському напрямку, хай наступає там, де на другому рубежі оборони нібито немає украплень… Слід розуміти, що це не може бути стана як у фільмі "Гра престолів".

Лиховій зазначив, що у разі просування росіян, ці украпілення забезпечать зупинку ворога.

"Це величезна мережа запасних позицій, це взводні опорні пункти, розгалужені зигзагоподібні траншеї завдовжки сотні метрів із вогневими ячейками, щілинами перекриття, подекуди із капсулами безпеки, які броньовані, подекуди це є вогневі споруди, залізобетонні бункери, протитанкові рови, є інші немінні, є також мінні загородження. При чому це на гарячих напрямках і як неподалік від лінії зіткнення, так і на другій, третій лінії оборони. При цьому це йдеться про ті споруди, які будуть наступними в разі подальшого наступу ворога і які, власне, забезпечать повну зупинку ворога на напрямку в Донецькій області", - наголосив речник Сил оборони Таврійського напрямку.

  • 4 березня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що на Авдіївському напрямку українські війська утримують поточну лінію оборони, яка проходить по основних населених пунктах Бердичі – Семенівка - Орлівка – Тоненьке – Первомайське.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
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