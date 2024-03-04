Після відходу ЗСУ з Авдіївки наша лінія оборони суттєво не змінилася на цьому напрямку, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо ми зважимо на зведення Генштабу ЗСУ, то ворог і далі намагається тиснути по всіх ділянках фронту, використовуючи свою перевагу у живій силі та авіації. Найбільш гарячі ділянки – на захід від Авдіївки та Новопавлівський напрямок, де противник після захоплення Мар'їнки намагається розширити свою присутність. Якщо ми подивимося на карту, то лінія оборони Бердичі – Семенівка - Орлівка – Тоненьке – Первомайське не зазнає суттєвих змін після відходу наших військ з Авдіївки", - прокоментував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Сергій Згурець додав, що російські війська заходили у Бердичі, звідки їх вибивали, заходили в Орлівку і закріпилися у східній частині, де наші військові намагаються вибити окупантів.

"По цих всіх основних населених пунктах, де проходить поточна лінія оборони, де є певні умови, що пов'язані з рельєфом, водними перешкодами, українська армія намагається це максимально використати - відповідно, оборона утримується. Але перевага противника зараз зберігається в особовому складі, артилерії, авіації, також він змінив тактику використання штурмових груп, чисельність ворога у групах стала більшою. Йде конвеєр постачання ворожої сили на лінію зіткнення. Наша ставка часом робиться на артилерію, яка є обмеженою, та на FPV- дрони. Бачимо, що загарбника нам вдається стримувати", - підкреслив військовий аналітик.

Згурець резюмував, що динаміка складна, але не така, як її хоче подавати російська пропаганда, говорячи, що українська оборона піддається суттєвому тиску і війська окупантів можуть вийти на оперативний простір.