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З окупації повернули жінку, яку незаконно утримувала РФ, і її сестру

Катерина Ганжа
17 жовтня, 2024 четвер
07:56
Війна з Росією

Із тимчасово окупованих територій України повернули двох жінок. Одна із них перебувала в незаконному утриманні РФ

Зміст

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Нещодавно вдалося успішно організувати евакуацію двох жінок, одна з яких тривалий час перебувала в незаконному утримані РФ. Після цього – пройшла процес лікування і відновлення. Усі ці роки її рідні невпинно шукали можливості для повернення жінки, зокрема звернулися до Офісу Омбудсмана за допомогою", - розповів Лубінець.

З огляду на те, що після незаконного ув'язнення стан здоров'я українки погіршився, вона потребує постійної підтримки. Разом із нею евакуювалася її сестра, яка надає необхідну психологічну та фізичну допомогу.

"Повернення цих жінок на підконтрольну територію України – це про возз’єднання з родиною, можливість жити вільно, отримати всю необхідну допомогу", - резюмував Лубінець.

  • На підконтрольну українську територію від початку 2024 року вдалося повернути 217 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області.

     

     

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Омбудсмен
окуповані території
окупанти
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