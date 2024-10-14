З ТОТ Херсонщини від початку року вдалось повернути 217 дітей
На підконтрольну українську територію від початку 2024 року вдалось повернути 217 дітей з тимчасово окупованої частини Херсонської області
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Ще семеро дітей були врятовані з тимчасово окупованої Херсонщини", - сказав він, уточнивши, що мова йде про трьох хлопчиків та чотирьох дівчаток від 7 до 17 років.
"З початку 2024 року на підконтрольну українську територію вдалось повернути 217 дітей з (ТОТ, - ред.) Херсонської області", - наголосив Прокудін.
- 2 жовтня стало відомо, що з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Криму на підконтрольну територію України вдалося повернути ще сімох дітей.
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