З окупованих територій Херсонщини вдалося повернути родини з трьома дітьми

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Наші діти вдома. Ще трьох дітей з Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Це хлопчаки 5-ти, 11-ти та 14-ти років", - заявив він.

За його словами, батьки дітей самостійно зв'язалися із представниками благодійної організації Save Ukraine та попросили допомогти вирватися з пекла окупації, тому що жити в таких умовах їм було вже не сила.

Нині на родини чекає тривала реабілітація та робота з психологами. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну допомогу.