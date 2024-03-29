З окупованих територій Херсонщини вдалося повернути родини з трьома дітьми
На підконтрольну Україні територію з окупованої частини Херсонщини вдалося вивезти родити з трьома дітьми 5-ти, 11-ти та 14-ти років
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Наші діти вдома. Ще трьох дітей з Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Це хлопчаки 5-ти, 11-ти та 14-ти років", - заявив він.
За його словами, батьки дітей самостійно зв'язалися із представниками благодійної організації Save Ukraine та попросили допомогти вирватися з пекла окупації, тому що жити в таких умовах їм було вже не сила.
Нині на родини чекає тривала реабілітація та робота з психологами. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну допомогу.
- У п'ятницю, 22 березня, Україні вдалось повернути додому 9 дітей з тимчасово окупованих територій.
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