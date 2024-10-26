З початку доби на фронті відбулось 159 боєзіткнення: найважче на Покровському і Курахівському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 26 жовтня.

З початку доби відбулося 159 бойових зіткнень. Ворог завдав ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 60 авіаударів із застосуванням 102 КАБів, понад 550 ударів дронами-камікадзе.

Терористи здійснили понад 3,5 тис. обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 7 боєзіткнень з російськими загарбниками. Всі атаки в районах Вовчанська та Стариці відбито українськими воїнами.

напрямку відбулося 7 боєзіткнень з російськими загарбниками. Всі атаки в районах Вовчанська та Стариці відбито українськими воїнами. На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. 2 атаки досі триває.

напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. 2 атаки досі триває. 18 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни, Торське, Зарічне, Серебрянка та Григорівка. Триває боєзіткнення поблизу Серебрянки.

напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни, Торське, Зарічне, Серебрянка та Григорівка. Триває боєзіткнення поблизу Серебрянки. На Сіверському напрямку окупанти двічі атакували в районі Білогорівки, успіху не мали.

напрямку окупанти двічі атакували в районі Білогорівки, успіху не мали. Ворог 9 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Щербинівка та Торецьк чотири рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. П’ять атак ще триває.

напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Щербинівка та Торецьк чотири рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. П’ять атак ще триває. Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Красного Яру, Миколаївки та Селидового. Загалом, 36 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 4 боєзіткнення – триває. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Красного Яру, Миколаївки та Селидового. Загалом, 36 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 4 боєзіткнення – триває. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 40 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Ізмайлівка, Степанівка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Гостре, Дальнє, Антонівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка. Підрозділи Сил оборони відбили 33 атаки противника, 7 атак тривають досі.

напрямку на цей час доби нараховується 40 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Ізмайлівка, Степанівка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Гостре, Дальнє, Антонівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка. Підрозділи Сил оборони відбили 33 атаки противника, 7 атак тривають досі. На Времівському напрямку наші воїни зупинили штурм окупантів в районі Богоявленки.

напрямку наші воїни зупинили штурм окупантів в районі Богоявленки. На Оріхівському напрямку безрезультатну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоданилівки.

напрямку безрезультатну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоданилівки. На Придніпровському напрямку наші воїни 5 разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

напрямку наші воїни 5 разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація РФ продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території РФ. На даний час відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 34 КАБ.

області. Авіація РФ продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території РФ. На даний час відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 34 КАБ. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

"Сьогодні слід відзначити воїнів 65-ї окремої механізованої бригади, 124-ї окремої бригади територіальної оборони, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 42-ї окремої механізованої бригади, 425-го окремого штурмового батальйону, які професійно та рішуче знищують російських загарбників", - додали в Генштабі.

Втрати РФ

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на Покровську напрямку - близько 300 осіб вбитими та пораненими.

Знищено 5 одиниць автомобільної техніки, мотоцикл та багі. Окрім того, 8 автомобілів, 3 міномети та мотоцикл були пошкоджені.