З початку доби на фронті відбулось 159 боєзіткнення: найважче на Покровському і Курахівському напрямках
З початку доби суботи, 26 жовтня, російські терористи найбільше атакують на Покровському і Курахівському напрямках
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 26 жовтня.
З початку доби відбулося 159 бойових зіткнень. Ворог завдав ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 60 авіаударів із застосуванням 102 КАБів, понад 550 ударів дронами-камікадзе.
Терористи здійснили понад 3,5 тис. обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.
Ситуація на фронті
- На Харківському напрямку відбулося 7 боєзіткнень з російськими загарбниками. Всі атаки в районах Вовчанська та Стариці відбито українськими воїнами.
- На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. 2 атаки досі триває.
- 18 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни, Торське, Зарічне, Серебрянка та Григорівка. Триває боєзіткнення поблизу Серебрянки.
- На Сіверському напрямку окупанти двічі атакували в районі Білогорівки, успіху не мали.
- Ворог 9 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Щербинівка та Торецьк чотири рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. П’ять атак ще триває.
- Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Красного Яру, Миколаївки та Селидового. Загалом, 36 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 4 боєзіткнення – триває. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.
- На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 40 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Ізмайлівка, Степанівка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Гостре, Дальнє, Антонівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка. Підрозділи Сил оборони відбили 33 атаки противника, 7 атак тривають досі.
- На Времівському напрямку наші воїни зупинили штурм окупантів в районі Богоявленки.
- На Оріхівському напрямку безрезультатну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоданилівки.
- На Придніпровському напрямку наші воїни 5 разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.
- Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація РФ продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території РФ. На даний час відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 34 КАБ.
- На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
"Сьогодні слід відзначити воїнів 65-ї окремої механізованої бригади, 124-ї окремої бригади територіальної оборони, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 42-ї окремої механізованої бригади, 425-го окремого штурмового батальйону, які професійно та рішуче знищують російських загарбників", - додали в Генштабі.
Втрати РФ
За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на Покровську напрямку - близько 300 осіб вбитими та пораненими.
Знищено 5 одиниць автомобільної техніки, мотоцикл та багі. Окрім того, 8 автомобілів, 3 міномети та мотоцикл були пошкоджені.
- Протягом минулої доби на фронті українським захисникам вдалося знищити десятки одиниць ворожої техніки, а також 1690 російських загарбників.
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