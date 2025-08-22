З початку доби на фронті відбулося 60 боїв: найбільше – на Покровському напрямку

Про це у вечірньому зведенні повідомила пресслужба Генштабу.

Окупанти з території РФ обстріляли артилерією Нововасилівку, Зарічне, Середину-Буду, Муравейню та Студенок Сумської області, а також завдали авіаударів по Старій Гуті й Зноб-Новгородському.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські сили відбили чотири ворожі атаки, ще один бій триває. Противник здійснив п’ять авіаударів керованими бомбами та 135 обстрілів, у тому числі з РСЗВ. Українські підрозділи активно протидіють і мають успіхи в окремих районах. На Південно-Слобожанському напрямку атак не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборону біля Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівки та Загризового: три атаки відбиті, ще два бої тривають.

На Лиманському напрямку українські військові зупинили шість наступів біля Греківки, Зеленої Долини, Колодязів, Торського та Серебрянки, ще три бої тривають.

На Сіверському напрямку відбито одну атаку, ще один бій триває — ворог намагався просунутись біля Виїмки та Переїзного. На Краматорському напрямку противник зазнав поразки під Білою Горою.

На Торецькому напрямку зафіксовано п’ять штурмів біля Щербинівки, Торецька, Полтавки та Степанівки, усі безрезультатні. Костянтинівка зазнала удару керованими авіабомбами.

На Покровському напрямку протягом доби окупанти 22 рази намагалися атакувати позиції українців біля низки населених пунктів, зокрема Никанорівки, Новоекономічного, Родинського, Білицького, Удачного та інших.

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував у районах Зеленого Гаю, Товстого, Шевченка, Ольгівського, Запорізького та Темирівки. Три бої ще тривають, також зафіксовано авіаудари по Вишневому.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках наступів не було, проте ворог ударив по Степногірську та Успенівці.

На Придніпровському напрямку чотири спроби росіян прорвати оборону завершилися невдачею.

В інших районах фронту ситуація істотних змін не зазнала.