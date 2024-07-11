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З початку доби на фронті відбулося 62 боєзіткнення: ворог найактивніший на Покровському напрямку

11 липня, 2024 четвер
17:46
Війна з Росією ЗСУ, військові

Від початку доби 11 липня на фронті відбулося 62 бойових зіткнення. На Покровському та Харківському напрямках окупанти активно завдають авіаударів

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Російські окупанти не припиняють атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Наразі загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій вже зросла до 62. Найбільше боєзіткнень фіксується на Покровському напрямку. Водночас тут, а також на Харківському напрямку, окупанти активно завдають авіаударів.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку російські загарбники здійснили три безуспішні штурмові дії у районах Вовчанська та Глибокого. Окрім того, ворог завдав сьогодні уже 14 авіаударів - скинув 28 КАБів. Постраждали райони восьми різних населених пунктів. Серед них Вовчанськ, Липці та Стариця.

На Куп’янському напрямку окупанти також продовжують тиснути на оборону українських захисників. Без успіху намагаються покращити своє тактичне положення в районах Синьківки та Берестового. Наростили кількість штурмових дій до чотирьох. Половину з них підрозділи Сил оборони успішно відбили, два штурми, біля Берестового, ще тривають. Ворог бомбардував п’ятьма КАБами райони Куп’янська і Глушківки.

На Лиманському напрямку, біля Макіївки та Невського, ворог впродовж доби провів п’ять атак, дві з яких ще тривають. Вдарив некерованими авіаракетами з озброєння армійської авіації біля Новоєгорівки.

На Сіверському напрямку російський агресор продовжує штурми неподалік Роздолівки та Верхньокам’янського. Кількість боєзіткнень зросла до трьох. Одна з них на це час ще не закінчилась.

На Краматорському напрямку з початку доби відбулось вже три бойових зіткнення. Ворог, за підтримки штурмової авіації, атакує Часів Яр та Іванівське. Бій триває.

На Торецькому напрямку ворог проводив по чотири атаки біля Північного та Торецька. Точаться бої. Ще один штурм наші воїни відбили неподалік Залізного.

Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою всієї лінії зіткнення. Наразі кількість ворожих атак тут зросла до 24. Окупанти, концентрують зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса, намагаються протиснути нашу оборону на напрямку за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, яка била по районах семи різних населених пунктів. Українські воїни міцно тримають зайняті рубежі й завдають ворогу відчутних втрат.

На Курахівському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до шести. Всі атаки ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки відбито.

На Времівському напрямку росіяни здійснили чотири безрезультатні наступальних дії неподалік Водяного, Костянтинівки та Урожайного. Біля останнього били по наших позиціях з озброєння вертольотів Ка-52.

На Оріхівському напрямку противник атакував у бік Гуляйполя. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку бомбардувань зазнали Тягинка і Токарівка.

  • Протягом минулої доби українські сили ліквідували 1110 окупантів. Так, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні понад 555 тис. військових
Теги:
військові
російська армія
Луганщина
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Покровськ
Вовчанськ
Торецьк
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