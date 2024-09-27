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З початку доби на фронті зафіксували 170 боєзіткнень: найгарячіша ситуація на Покровському й Курахівському напрямках

Дар'я Куркіна
27 вересня, 2024 п'ятниця
22:59
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Від початку доби 27 вересня на фронті відбулося 170 боєзіткнень: найбільше з них зафіксували на Покровському напрямку - 47

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00.

РФ від початку доби завдала по території України 66 авіаційних ударів (задіяла, зокрема, більше 70 КАБ), використала для ураження 676 дронів-камікадзе. Ворог здійснив понад 3700 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку ворог шість разів атакував неподалік Вовчанська та Тихого. На даний час точиться 3 боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової. Шість атак противника відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів в районах Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного, Торського та Новосадового. Досі точиться два боєзіткнення, решту – наші воїни зупинили.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в дев’яти бойових зіткненнях. Всі атаки поблизу Григорівки, Предтечиного, Часового Яру, Білої Гори та Ступочок захлинулися. Загарбники зазнали втрат.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали сім атак противника поблизу Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка. Всі атаки відбиті українськими воїнами.

Ворог 47 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Новогродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають.

Противник зазнає значних втрат. За попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку більше 350 окупантів, 175 з них – безповоротно. Знищено п’ять артсистем, одинадцять бойових броньованих машин, дві БМ-21 "Град" та дев’ять одиниць автомобільної техніки. Також пошкоджено вісім одиниць автотехніки окупантів, сім артсистем, два танки та три бойові броньовані машини.

На Курахівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, де українські захисники відбили 23 атаки, три боєзіткнення тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбили 11 атак противника поблизу Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки.

Окупанти без успіху спробували провести три атаки на наші позиції на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках поблизу Новодарівки, Роботиного та Малих Щербаків. Отримали гідну відсіч.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Дві невдалі спроби штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня.

  • Протягом доби минулої доби 26 вересня на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському напрямку.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
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