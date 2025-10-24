Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією З початку доби на фронті зафіксували 82 бої, Сили оборони відбили 24 атаки на Покровському напрямку

З початку доби на фронті зафіксували 82 бої, Сили оборони відбили 24 атаки на Покровському напрямку

Дмитро Марценишин
24 жовтня, 2025 п'ятниця
16:41
Війна з Росією Генштаб, ЗСУ, фронт

З початку доби, 24 жовтня, на російсько-українському фронті відбулося 82 бої, російські окупанти найактивніше наступають на Покровському напрямку

Зміст

Про це у зведенні станом на 16:00 повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.  

Від артилерійських обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти, зокрема Хлібороб, Товстодубове, Малушине, Бобилівка Сумської області. 

Ситуація за основними напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку. 

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки, два бойових зіткнення тривають. 

На Куп’янському напрямку відбулося три бої, окупанти намагалися просуватися у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне та Шандриголове. Сили оборони успішно зупинили чотири спроби просування противника, бої тривають.

На Слов’янському напрямку ворог намагався прорватися в районах Серебрянки та у бік Дронівки, три атаки відбили наші оборонці.

На Краматорському напрямку противник атакував позиції Сил оборони в районі Виїмки, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник шість разів намагався йти вперед у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Предтечиного. 

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне.  Сили оборони стримують натиск противника та відбили 24 атаки. 

На Олександрівському напрямку противник 18 разів атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Філія, Олександроград, Соснівка, Новогригорівка, Вербове, Олексіївка, Вишневе та Нововасилівське. На даний час триває два бої.

На Гуляйпільському напрямку авіація супротивника завдала ударів бомбами по  Нечаївці, Андріївці та Братському.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки ворожих підрозділів поблизу Степового та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку три спроби окупантів просунутись в районі Антонівського моста закінчились для них невдачею. Також ворожа авіація завдала авіаударів по Садовому.

 

Теги:
Новини
російська армія
Краматорськ
Сумщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Слов'янськ
Запорізька область
Костянтинівка
Харківщина
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Читайте також:
Автор Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2025 четвер
"Не вимагаємо НМТ чи інших іспитів": у Міносвіти назвали професії, до вступу на які намагаються підштовхнути абітурієнтів
Олександр Алфьоров
Автор Марина Клюєва
21 жовтня, 2025 вiвторок
В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров
Автор Валерій Пекар
23 жовтня, 2025 четвер
"Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни
Київ
+13.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.73
    Купівля 41.73
    Продаж 42.23
  • EUR
    Купівля 48.48
    Продаж 49.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
24 жовтня
16:41
Оновлено
Кирило Дмитрієв
Посланець РФ Дмитрієв приїхав до США для переговорів після нових санкцій. ЗМІ пишуть, він має зустрітися з Віткоффом
16:20
Ніколас Мадуро
"Ніякої божевільної війни, будь ласка": Мадуро звернувся до Трампа на тлі розгортання військ США в Карибському басейні
16:20
Оновлено
мобілізація в Україні
У Києві після мобілізації помер чоловік: у ТЦК кажуть, що він вже служив. Що відомо про трагедію
16:03
OPINION
Маленька (не)переможна війна Трампа
16:02
Оновлено
рф атакувала Харків КАБами
Росіяни атакували Харків КАБами: пошкождено цивільне підприємство, є постраждалі
15:57
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:54
Оновлено
Катерина Райхе
Глава міненергетики Німеччині в Києві оголосила про виділення €60 млн на відновлення енергетики України
15:50
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін вважає, що змусить Україну капітулювати шляхом деградації українського тилу, - Портников
15:48
Оновлено
Володимир Зеленський поруч із королем Великої Британії Карлом III після огляду почесної варти у Віндзорському замку
"Путін хоче гуманітарної катастрофи в Україні цієї зими": Зеленський у Лондоні зустрівся з Чарльзом ІІІ та Стармером
15:29
обстріл середмістя Херсону
Росіяни атакували середмістя Херсону із РСЗВ: 3 людини загинули, 25 поранено
15:02
ЗСУ, Сили оборони
Сили оборони відкинули ворога поблизу Кучерового Яру на Донеччині, - DeepState
14:54
Кирило Буданов
Понад 1,5 тис. жінок служать у лавах ГУР, - Буданов
14:23
російська авіабомба КАБ-500 що впала у Запорізькій області, серпень 2023-го
Росіяни вперше використали КАБи по Одещині, – ОВА
14:14
Віктор Орбан
Орбан визнав, що Угорщина шукає спосіб обійти нові санкції США проти РФ
14:01
OPINION
Війна не закінчиться, поки Трамп буде президентом
13:57
Оновлено
На Житомирщині чоловік підірвав вибуховий пристрій: 4 людини загинули, є поранені
13:35
Огляд
Шахтна пускова установка, Первомайськ, березень 1994 року
Ціна довіри світовим гарантіям: 34 роки тому Україна обрала без’ядерний шлях
13:19
Підозрюють у ґвалтуванні 12-річних учнів та зніманні порнографії: на Київщині судитимуть педагога одного з місцевих ліцеїв
13:19
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Путін пообіцяв приголомшливу відповідь на спроби ударів вглиб РФ": у Кремлі звинуватили Україну в небажанні переговорів
13:04
Ексклюзив
опалення
Ми маємо бути готові навіть до відключення теплоносіїв у будинках, - ексміністр палива та енергетики Плачков
12:34
Ексклюзив
пенсія
"За ці кошти купити нічого не можна": міністр соцполітики Улютін анонсував реформу пенсійної системи
12:33
зимові Паралімпійські ігри
На зимових Паралімпійських іграх не буде росіян та білорусів
12:21
Німеччина Україна
У Німеччині обговорюють обмеження на в'їзд молодих чоловіків з України
12:02
OPINION
Антиросійський розворот Трампа: як це змінює війну
11:48
Дональд Трамп
Трамп обрав не найжорсткіший варіант санкцій проти Росії, - WSJ
11:34
Огляд
світ, міжнародний огляд
Китай та Індія можуть скоротити імпорт російської нафти, а Стармер хоче посилити постачання зброї великої дальності для України. Акценти світових ЗМІ 24 жовтня
11:22
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 24 жовтня: долар продовжує дорожчати
11:12
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
У 12 регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 24 жовтня
11:07
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіянам майже нереально у найближчій перспективі реалізувати плани щодо кордонів Донеччини, - військовий оглядач Пехньо
10:30
Служба безпеки України
Планував підпалити будівлю Інституту національної памʼяті: СБУ та Нацполіція у Києві затримали агента ФСБ
10:00
OPINION
Першопричину війни усуне тільки смерть Путіна
09:47
Ексклюзив
евакуація
Рідного дядька балерини Волочкової врятували від російських загарбників, - волонтер Маховський
09:40
"Рейдерство під прапором окупаційної влади": в Маріуполі росіяни виселяють людей з власних квартир
09:38
ППО ЗСУ
За ніч ППО знешкодила 72 зі 128 ворожих безпілотників
09:14
Анонс
Олександрія, УПЛ
УПЛ: результати й розклад матчів 10-го туру
08:49
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Стає дедалі небезпечнішою, і що буде далі - невідомо: депутат Довбня про трасу Краматорськ - Ізюм, яку вже прострілює ворог
08:34
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Окупанти формують штурмові роти з жінок на Покровському напрямку, - "Атеш"
08:31
бензин
Російські військові конфіскують у людей бензин на блокпостах у Криму, - "Жовта стрічка"
08:10
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
Минулої доби на фронті зафіксували 120 боїв: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 39 штурмів
08:02
OPINION
Два Мінськи, два Стамбули, два Будапешти...
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV