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З початку доби росіяни 131 раз атакували позиції ЗСУ, найважче на Покровському та Времівському напрямках

Влад Дідусь
13 грудня, 2024 п'ятниця
16:48
Війна з Росією Покровськ

На фронті російські терористи найбільше атакують на Покровському та Времівському напрямках, з початку доби пʼятниці, 13 грудня, відбулось 131 зіткнення

Зміст

Про це йдеться у денному зведенні Генштабу за 13 грудня.

Ситуація на фронті

  • Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи поблизу Вовчанська намагалися проводити наступальні дії, триває боєзіткнення. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Гранову та Вовчанських Хуторах. 
  • Ворог 6 разів атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили всі ворожі штурми поблизу Колісниківки, Богуславки та Лозової.  
  • На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Греківка, Надія, Зелений Гай, Шийківка, Макіївка, Терни, Зарічне, Торське, Діброва та Григорівка. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили 10 з 19 ворожих атак. Бої тривають. НАРами противник обстріляв Сергіївку.
  • Штурм відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Противник скинув КАБ на Сіверськ.
  • На Краматорському напрямку окупанти атакували 5 разів у районі Часового Яру.
  • На даний час на Торецькому напрямку відбулося 7 ворожих атак. Ворог був активним в районах Торецька та Диліївки. Наші захисники дають гідну відсіч, 2 атаки зупинено, триває 5 боєзіткнень.
  • Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 32 атаки позицій наших захисників в районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 23 атаки. Дев’ять боєзіткнень тривають. 
    На Курахівському напрямку нараховується 18 бойових зіткнень, загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки. Сім боєзіткнень досі тривають.
  • На Времівському напрямку загарбники 29 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне, Макарівка та Новодарівка, 10 боєзіткнень тривають до цього часу.
  • На Придніпровському напрямку окупант здійснив безрезультатну спробу атакувати позиції українських військ.
  • На Курщині наші захисники за сьогодні відбили 9 атак загарбників, ще 5 боєзіткнень тривають.  
  • На інших напрямках на даний час суттєвих змін не помічено.

Обстріли прикордоння

"Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини – постраждали населені пункти Хрінівка, Тимоновичі, Нова Гута, Велика Писарівка, Винторівка. Авіаударів КАБами ворог завдав по Тур’ї та Малій Рибиці", - додали у Генштабі.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1390 військових. Сили оборони знищили також ворожу техніку, зокрема 5 танків і 31 бронемашину.
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