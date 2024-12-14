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Два танки, 24 артсистеми і понад 1000 окупантів: що втратила армія РФ за добу війни на фронті
Упродовж минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 1060 військових російської армії, а також низку одиниць ворожої техніки й озброєння
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 761 160 (+1040) осіб,
- танків ‒ 9539 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 675 (+0) од,
- артилерійських систем – 21 102 (+24) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 229 (+53),
- крилаті ракети ‒ 2861 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 217 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 3644 (+2) од.
Дані уточнюються.
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