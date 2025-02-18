З початку повномасштабного вторгнення Україна повернула 7017 тіл полеглих захисників

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у коментарі Українській правді.

"Станом на грудень 2024 року ми провели 73 репатріації й повернули 5503 тіла загиблих. Цього року було ще дві репатріації – у січні та у лютому. В обох випадках повернули по 757 тіл. Таким чином можемо сказати, що на сьогодні Україна повернула 7017 тіл своїх полеглих воїнів", – сказали в Координаційному штабі.

Там також додали, що повернули додому 4131 полоненого, серед яких військові та цивільні. Зокрема, у січні повернули 25 важкопоранених.