З початку повномасштабного вторгнення Україна повернула 7017 тіл полеглих захисників
Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна повернула додому 7017 тіл загиблих військових
Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у коментарі Українській правді.
"Станом на грудень 2024 року ми провели 73 репатріації й повернули 5503 тіла загиблих. Цього року було ще дві репатріації – у січні та у лютому. В обох випадках повернули по 757 тіл. Таким чином можемо сказати, що на сьогодні Україна повернула 7017 тіл своїх полеглих воїнів", – сказали в Координаційному штабі.
Там також додали, що повернули додому 4131 полоненого, серед яких військові та цивільні. Зокрема, у січні повернули 25 важкопоранених.
- Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло понад 46 тисяч українських військових. Ще близько 380 тисяч бійців дістали поранення.
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