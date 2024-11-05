З початку року Сили оборони вивели з ладу 102 танкові батальйони РФ

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Там зазначили, що лише за один день, 12 травня, наші підрозділи за добу уразили 31 танк окупантів. В одному танковому батальйоні – якраз 31 танк. Тобто за добу РФ втратила один танковий батальйон, підкреслили у відомстві.

Таким чином, за підрахунками Міноборони, які ґрунтуються на відкритих даних щодо середніх цін на озброєння у світі, РФ втратила щонайменше 9 млрд доларів США.

"9 мільярдів доларів США, для прикладу, – це приблизно 16 річних бюджетів міста Челябінськ, де найгірша екологічна ситуація у РФ. Водночас замість розв’язання внутрішніх соціальних проблем керівництво країни-агресора продовжує вкидати величезні суми у війну", - зауважили у відомстві.