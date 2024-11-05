З початку року Сили оборони вивели з ладу 102 танкові батальйони РФ
З початку поточного року Сили оборони України знищили та підбили 3179 танків армії РФ. Це близько 102 танкових батальйонів окупантів
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Там зазначили, що лише за один день, 12 травня, наші підрозділи за добу уразили 31 танк окупантів. В одному танковому батальйоні – якраз 31 танк. Тобто за добу РФ втратила один танковий батальйон, підкреслили у відомстві.
Таким чином, за підрахунками Міноборони, які ґрунтуються на відкритих даних щодо середніх цін на озброєння у світі, РФ втратила щонайменше 9 млрд доларів США.
"9 мільярдів доларів США, для прикладу, – це приблизно 16 річних бюджетів міста Челябінськ, де найгірша екологічна ситуація у РФ. Водночас замість розв’язання внутрішніх соціальних проблем керівництво країни-агресора продовжує вкидати величезні суми у війну", - зауважили у відомстві.
- За даними Генштабу, оприлюдненими вранці 5 листопада, Сили оборони за минулу добу ліквідували 15 танків, 29 артсистем і 1260 військових армії РФ.
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