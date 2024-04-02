З тимчасово окупованої території вдалося вивезти в безпечне місце 17-річного підлітка, - Прокудін

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Два роки неповнолітньому хлопцю довелося жити в окупації та ходити до російської школи. Найбільше юнака лякало, що після так званої юнармії, росіяни змусять його воювати проти Батьківщини. Нині йому вже сімнадцять. Весь цей час хлопець продовжував сподіватися на повернення в Україну", - зазначив начальник Херсонської ОВА.

За словами Прокудіна, повернення хлопця відбулось за сприяння волонтерської організації "Save Ukraine". Нині він з родиною у безпечному місці й під наглядом медиків та психологів.

Загалом від початку 2024 року вдалося повернути 48 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини.