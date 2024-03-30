В Україні від російської агресії постраждали 1273 дитини
Станом на ранок 30 березня внаслідок російської агресії в Україні загинули 537 дітей, щонайменше 1273 отримали поранення різного ступеня тяжкості
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"Більше ніж 1810 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій - 524,
- Харківській - 343,
- Херсонській - 149,
- Київській - 130,
- Дніпропетровській - 125,
- Миколаївській - 103,
- Запорізькій - 100.
Увечері 28 березня через ворожий обстріл міста Кам’янське Дніпропетровської області постраждала 5-річна дівчинка. Наступного дня внаслідок ракетної атаки по Одесі травмовано троє дітей віком 10, 12 та 15 років
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