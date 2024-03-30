В Україні від російської агресії постраждали 1273 дитини

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Більше ніж 1810 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій - 524,

Харківській - 343,

Херсонській - 149,

Київській - 130,

Дніпропетровській - 125,

Миколаївській - 103,

Запорізькій - 100.

Увечері 28 березня через ворожий обстріл міста Кам’янське Дніпропетровської області постраждала 5-річна дівчинка. Наступного дня внаслідок ракетної атаки по Одесі травмовано троє дітей віком 10, 12 та 15 років