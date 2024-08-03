З ТОТ Херсонщини повернули ще 8 українських дітей

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, йдеться про 5 дівчат і 3 хлопчиків віком від 6 до 17 років.

"Дітей зустріли на рідній землі, й усі жахіття для них вже позаду. Нині вони разом зі своїми батьками перебувають у безпеці. Отримують необхідну медичну та психологічну допомогу", - повідомив голова ОВА.

Прокудін подякував благодійній організації Save Ukraine за роботу з порятунку дітей.

За даними ОВА, всього з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули 162 дитини з Херсонщини.