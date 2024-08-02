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На підконтрольну територію України повернули двох дітей та жінку

Юлія Лаврук
2 серпня, 2024 п'ятниця
15:34
Війна з Росією

З тимчасово окупованої території Луганщини на підконтрольну територію України повернули двох дітей та жінку, які вже зустрілися зі своїми рідними

Зміст

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

"У межах возз’єднання сімей, передбаченого Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути доньку та сина з Луганщини, які вже зустрілися з мамою", - йдеться у повідомленні.

Лубінець також зазначив, що з тимчасово окупованої території повернулася жінка, яка зустрілась із донькою.

Крім того, відбулася зустріч працівників нашого Офісу із працівниками офісу російської уповноваженої з прав людини. На ній сторони обмінялися листами військовополонених за формулою "200 на 200" та обговорили гуманітарні питання.

  • З тимчасово окупованого села у Херсонській області вдалося повернути на підконтрольні Україні території двох дівчаток 3 і 5 років та їхню матір.
Теги:
Україна
Омбудсмен
Луганщина
окуповані території
окупанти
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