На підконтрольну територію України повернули двох дітей та жінку

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

"У межах возз’єднання сімей, передбаченого Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути доньку та сина з Луганщини, які вже зустрілися з мамою", - йдеться у повідомленні.

Лубінець також зазначив, що з тимчасово окупованої території повернулася жінка, яка зустрілась із донькою.

Крім того, відбулася зустріч працівників нашого Офісу із працівниками офісу російської уповноваженої з прав людини. На ній сторони обмінялися листами військовополонених за формулою "200 на 200" та обговорили гуманітарні питання.