З окупованої частини Херсонщини повернули двох дівчаток та їхню матір

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції України.

Там зазначили, що на гарячу лінію міністерства звернулася жінка із проханням допомогти евакуювати її дочку і двох онуків, адже вони не могли виїхати самотужки.

"Підготовка маршруту тривала майже 10 днів, а дорога - п'ять. Наразі діти разом із матір’ю успішно дісталися на контрольовану урядом України територію", - резповіли у Мінреінтеграції.