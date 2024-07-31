З окупованої частини Херсонщини повернули двох дівчаток та їхню матір
З тимчасово окупованого села у Херсонській області вдалося повернути на підконтрольні Україні території двох дівчаток 3 і 5 років та їхню матір
Про це повідомляє Міністерство реінтеграції України.
Там зазначили, що на гарячу лінію міністерства звернулася жінка із проханням допомогти евакуювати її дочку і двох онуків, адже вони не могли виїхати самотужки.
"Підготовка маршруту тривала майже 10 днів, а дорога - п'ять. Наразі діти разом із матір’ю успішно дісталися на контрольовану урядом України територію", - резповіли у Мінреінтеграції.
- 24 липня з тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще сімох дітей.
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