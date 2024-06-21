За 2 години прибуло 10 евакуаційних карет: "Атеш" виявив госпіталь у Криму, де лікується спецназ ГРУ

Про це рух повідомляє у Telegram.

Акцентується, що до воєнно-морського клінічного госпіталя протягом двох годин спостереження партизана прибуло 10 евакуаційних карет із росіянами.

"Наш агент провів розвідку військово-морського клінічного госпіталю в Севастополі та виявив активність надходження поранених військовослужбовців Росії. За дві години спостереження на територію госпіталю прибуло 10 евакуаційних карет", - йдеться в повідомленні.

Також рух зазначає, що серед постійних пацієнтів виявлено представників 127-ої окремої розвідувальної бригади ворога.