За 2 години прибуло 10 евакуаційних карет: "Атеш" виявив госпіталь у Криму, де лікується спецназ ГРУ
Агент партизанського руху "Атеш" розвідав місцезнаходження госпіталя у Севастополі, де проходить лікування спецназ ГРУ РФ
Про це рух повідомляє у Telegram.
Акцентується, що до воєнно-морського клінічного госпіталя протягом двох годин спостереження партизана прибуло 10 евакуаційних карет із росіянами.
"Наш агент провів розвідку військово-морського клінічного госпіталю в Севастополі та виявив активність надходження поранених військовослужбовців Росії. За дві години спостереження на територію госпіталю прибуло 10 евакуаційних карет", - йдеться в повідомленні.
Також рух зазначає, що серед постійних пацієнтів виявлено представників 127-ої окремої розвідувальної бригади ворога.
- 20 червня партизанський рух "Атеш" провів розвідку в смт Гвардійське в тимчасово окупованому Криму: зафіксовано стоянку військової техніки РФ та ворожий склад.
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