За добі війни в Україні РФ втратила танк, 21 артсистему та 1060 військових
Протягом минулої доби 10 жовтня російська окупаційна армія на війні проти України втратила 1060 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1121570 (+1060) осіб;
- танків – 11247 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23345 (+6) од;
- артилерійських систем – 33568 (+21) од;
- РСЗВ – 1518 (+1) од;
- засоби ППО – 1225 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68766 (+219);
- крилаті ракети – 3859 (+18);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63847 (+72);
- спеціальна техніка – 3973 (+0).
Дані уточнюються.
- Уночі 10 жовтня Росія завдала масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атаки частина Києва залишилась без світла, в деяких областях запровадили графіки відключень електроенергії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.79
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.54
- Актуальне
- Важливе