За добу армія РФ втратила 780 військових, танк і 41 артсистему
За добу війни в Україні російська окупаційна армія втратила 780 військовослужбовців. Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу / personnel – близько 1084570 (+780) осіб
- танків – 11157 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23237 (+4) од
- артилерійських систем – 32342 (+41) од
- РСЗВ – 1477 (+0) од
- засоби ППО – 1213 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55784 (+338)
- крилаті ракети – 3664 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60600 (+112)
- спеціальна техніка – 3956 (+4)
Дані уточнюються.
- Росія проводить інформаційну кампанію, спрямовану на стримування західної підтримки України, оскільки успіхи РФ на полі бою непропорційно малі та повільні порівняно з високими понесеними втратами.
