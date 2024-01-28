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За добу на фронті відбулось 61 боєзіткнення, Сили оборони відбили 21 атаку ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб

28 січня, 2024 неділя
19:07
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 28 січня на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. ЗСУ тримають оборону на лівобережжі Херсонщини, де противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 січня.

Ворожі обстріли України

Також ворог завдав 6 ракетних та 2 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали навчальний заклад, житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Красний Хутір Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі Чернігівської області; Веселівка, Чуйківка, Вовківка Сумської області; Окіп, Ветеринарне, Лук’янці, Стариця, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаку східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 6 атак біля Тернів, Ямполівки Донецької області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки в районі Іванівського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 16 атак ворога поблизув Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атаки неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Ссили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 18 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку загарбників північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Новотягинка, Іванівка, Понятівка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 7 безуспішних спроб штурму позицій українських військ.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень між російською та українською арміями. Сили оборони України відбили 73 атаки окупантів на 8 напрямках фронту та знищили 740 окупантів.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
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Військові новини
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