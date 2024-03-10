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За добу на фронті відбулось 53 бойових зіткнення, Сили оборони відбили 22 ворожі атаки, - Генштаб

10 березня, 2024 неділя
20:02
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Протягом доби 10 березня на фронті відбулось 53 бойових зіткнення. Росіяни 18 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 10 березня.

Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулося 53 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Муравейня, Копійки, Сінне Сумської області; Великий Бурлук, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Роздолівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Терни¸ Ямполівка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба та Нью-Йорк Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Семенівка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Водяне, Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Білогір’я, Роботине, Новоданилівка Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій українських військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 30 населених пунктів, серед них Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 станції радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони противника.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення. Українські захисники відбили низку атак окупантів на п'яти напрямках, найбільше - на Новопавлівському, і ліквідували ще 900 військових РФ.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
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