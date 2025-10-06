За добу Росія втратила 1090 окупантів, 5 танків і 18 артсистем

Нуль реальної реакції світу: Зеленський про масований удар Росії проти ночі на 5 жовтня

Навіщо б'ють по російських корветах на Онезі

Росія атакувала Україну ракетами та дронами в ніч на 5 жовтня: в Запоріжжі та на Львівщині є загиблі