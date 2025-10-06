За добу Росія втратила 1090 окупантів, 5 танків і 18 артсистем
Протягом минулої доби, 5 жовтня, російська армія на війні проти України втратила 1090 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1116340 (+1090) осіб;
- танків – 11235 (+5) од.;
- бойових броньованих машин – 23313 (+14) од.;
- артилерійських систем – 33464 (+18) од.;
- РСЗВ – 1516 (+0) од.;
- засоби ППО – 1223 (+1) од.;
- літаків – 427 (+0) од.;
- гелікоптерів – 346 (+0).;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67226 (+363);
- крилаті ракети – 3841 (+38);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63496 (+63);
- спеціальна техніка – 3971 (+0).
Дані уточнюються.
- Надвечір неділі, 5 жовтня, російська окупаційна армія продовжила запускати ударні безпілотники по території України. Унаслідок цього є постраждалі.
