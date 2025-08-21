За добу Росія втратила 315 безпілотників і 830 окупантів
Загальні бойові втрати росіян за час повномасштабної війни в Україні орієнтовно склали 1 073 530 осіб, з них за останню добу - 830
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 21.08.2025 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1073530 (+830) осіб;
- танків – 11120 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23157 (+5) од;
- артилерійських систем – 31789 (+41) од;
- РСЗВ – 1471 (+1) од;
- засоби ППО – 1209 (+1) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52469 (+315);
- крилаті ракети – 3565 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59316 (+114);
- спеціальна техніка – 3944 (+1).
Дані уточнюються.
