За добу росіяни втратили 1010 окупантів, 26 артсистем і 75 одиниць автотехніки
Протягом минулої доби, 7 жовтня, на війні проти України російська загарбницька армія втратила 1010 військовослужбовці. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року по 8 жовтня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1118370 (+1010) осіб;
- танків – 11240 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 23324 (+5) од.;
- артилерійських систем – 33519 (+26) од.;
- РСЗВ – 1517 (+1) од.;
- засоби ППО – 1225 (+1) од.;
- літаків – 427 (+0) од.;
- гелікоптерів – 346 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67965 (+401) од.;
- крилаті ракети – 3841 (+0) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63650 (+75) од.;
- спеціальна техніка – 3973 (+0) од.;
Дані уточнюються.
- 7 жовтня стало відомо, що 141-ша окрема механізована бригада звільнила від російських окупантів село Січневе у Дніпропетровській області.
- Біла Церква
