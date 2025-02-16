За добу Сили оборони ліквідували 5 ворожих танків, 11 артсистем та 1730 окупантів
За добу війни в Україні російська армія втратила 1730 військовослужбовців та десятки одиниць техніки, серед яких танки, артилерійські системи та бойові броньовані машини
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 16.02.25:
- особового складу ‒ близько 858390 (+1730) осіб,
- танків ‒ 10073 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21011 (+84) од,
- артилерійських систем – 23185 (+11) од,
- РСЗВ – 1283 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1067 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25377 (+36),
- крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37456 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3749 (+2)
- У суботу, 15 лютого, російська окупаційна армія з безпілотника атакувала автівку волонтерки, яка доставляла гуманітарну допомогу в Антонівський старостат.
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