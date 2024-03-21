За добу Сили оборони відбили 14 ворожих атак на Бахмутському напрямку, на фронті зафіксовано 67 боєзіткнень, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 21 березня.

Ворожі обстріли України

За добу ворог завдав 36 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ворожба, Гриценкове Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 1 безрезультатний штурм позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Надія Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новосадове Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Григорівка, Калинівка та Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Курахове Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнала Іванівка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.