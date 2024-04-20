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Війна з Росією: хроніка
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За добу Сили оборони відбили 25 ворожих атак на Бахмутському напрямку

20 квітня, 2024 субота
19:33
Війна з Росією Снайпер ЗСУ

Протягом доби на фронті відбулось 91 бойове зіткнення. Росіяни 17 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 20 квітня.

Ворожі обстріли України

За добу ворог завдав 14 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Сеньківка, Леонівка, Янжулівка Чернігівської області; Пожня, Клюси, Покровка, Попівка та Миропільське Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Степова Новоселівка, Іванівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 9 атак в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новосадове та Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 18 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Олександропіль, Соловйове та Новоолександрівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Степове, Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 3 безрезультатні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Ольгівка, Миколаївка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 району зосередження озброєння та військової техніки противника.

  • Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Найбільше російських атак українські військові відбили на Авдіївському напрямку: росіяни атакували 31 раз.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
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окупанти
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