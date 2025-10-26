За добу війни в Україні РФ втратила 4 танки, 18 бронемашин та 900 військових
Протягом доби 25 жовтня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 900 військових. Також українські захисники знищили 18 ворожих бронемашин і 4 танки
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 136 890 (+900) осіб;
- танків – 11 291 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23 477 (+18) од;
- артилерійських систем – 34 002 (+15) од;
- РСЗВ – 1 526 (+0) од;
- засоби ППО – 1 230 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 399 (+214) од;
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 517 (+81) од;
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Дані уточнюються.
- 23 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має власні озброєння, які можуть вражати об’єкти в РФ на відстані до 3 тисяч кілометрів.
