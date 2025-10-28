За добу війни в Україні РФ втратила 6 танків, 28 бронемашин та 1060 військових
Протягом доби 27 жовтня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 1060 військових. Також українські захисники знищили шість ворожих танків та 28 бронемашин
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 137 850 (+1 060) осіб;
- танків – 11 299 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 23 508 (+28) од;
- артилерійських систем – 34 044 (+8) од;
- РСЗВ – 1 529 (+2) од;
- засоби ППО – 1 230 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 75 054 (+108) од;
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 786 (+131) од;
- спеціальна техніка – 3 984 (+3) од.
Дані уточнюються.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині в Покровську тривають бої, і місто є головною ціллю для ворога.
