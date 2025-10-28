Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією За добу війни в Україні РФ втратила 6 танків, 28 бронемашин та 1060 військових

За добу війни в Україні РФ втратила 6 танків, 28 бронемашин та 1060 військових

Марія Науменко
28 жовтня, 2025 вiвторок
06:53
Війна з Росією

Протягом доби 27 жовтня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 1060 військових. Також українські захисники знищили шість ворожих танків та 28 бронемашин

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 137 850 (+1 060) осіб;
  • танків – 11 299 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 23 508 (+28) од;
  • артилерійських систем – 34 044 (+8) од;
  • РСЗВ – 1 529 (+2) од;
  • засоби ППО – 1 230 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 75 054 (+108) од;
  • крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 786 (+131) од;
  • спеціальна техніка – 3 984 (+3) од.

Дані уточнюються.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині в Покровську тривають бої, і місто є головною ціллю для ворога.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Автор Вікторія Литвин
27 жовтня, 2025 понедiлок
РФ атакувала Україну ударними дронами в ніч на 27 жовтня: на Запоріжжі знеструмлення
ядерна зброя росії
Автор Віталій Бесараб
26 жовтня, 2025 неділя
З 13 спроб пуску міжконтинентальних ракет росіян лише дві відірвались від землі, - військовий оглядач Тимочко
USS Abraham Lincoln
Автор Марія Науменко
27 жовтня, 2025 понедiлок
У Південнокитайському морі з інтервалом у пів години впали американські винищувач і гелікоптер
Київ
+5.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.82
    Купівля 41.82
    Продаж 42.31
  • EUR
    Купівля 48.67
    Продаж 49.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
28 жовтня
07:46
україна німеччина
"Ця зима має вирішальне значення": глава МЗС Німеччини закликав союзників підтримати енергосистему України
07:41
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу
07:11
Лише близько 30% мешканців окупованих Донеччини та Луганщини мають роботу, - ЦНС
06:55
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА в ніч на 28 жовтня: у Чернігові — влучання по критичній інфраструктуру, в Новгороді-Сіверському горіла база відпочинку, постраждала жінка
06:31
Угорщина - ЄС
Угорщина формує альянс із Чехією та Словаччиною, щоб послабити підтримку України в ЄС, - Politico
00:49
У Сумах стартує опалювальний сезон: для забезпечення повного теплопостачання потрібно 3-5 діб
00:29
TikTok
PlayCity заблокувало 33 TikTok-акаунти через незаконну рекламу азартних ігор
00:00
Кір Стармер
Стармер вважає, що "перспективи для України покращуються" після санкцій США проти російської нафти
2025, понедiлок
27 жовтня
23:33
ЛУКОЙЛ
"Лукойл" оголосив намір продати свої міжнародні активи після санкцій США
22:58
На фото: Бріжит Макрон
У Франції триває судовий процес проти 10 людей у справі про онлайн-цькування першої леді Бріджит Макрон
22:33
Валентин Манько
"Звичайна карта Google Map, показав як є": очільник штурмових військ ЗСУ Манько каже, що опубліковані ним фото з мапами не підпадають під гриф "таємно"
22:13
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті відбулося 168 боїв, 25 - на Костянтинівському напрямку
22:04
Ексклюзив
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
На рахунках компаній РФ в індійських банках копичаться рупії і їх не можуть вивести з країни, - економіст Ус
22:02
Ексклюзив
Володимир Огризко
Лінія Москви зрозуміла, але ця історія добігає кінця: Огризко про спроби Путіна знову обдурити Трампа
22:00
Литва білорусь кордон
Литва закрила кордон з Білоруссю через постійні порушення повітряного простору
21:25
Денис Шмигаль та міністр оборони Хорватії Іван Анушич (ліворуч)
Україна домовилася з Хорватією про спільне виробництво зброї
20:58
Латвія
У Латвії викрили групу осіб, яких підозрюють в організації підпалів на замовлення РФ
20:36
Ексклюзив
ракети США, зброя
Аналітик Костогризов прокоментував можливість розгортання військ США у Венесуелі
20:26
EF-2000 Typhoon
Туреччина уклала угоду з Британією на закупівлю 20 винищувачів Typhoon за 8 млрд фунтів
20:21
Ексклюзив
Покровськ
Передчасно говорити, що окупанти в короткостроковій перспективі захоплять Покровськ, - військовий експерт Снєгирьов
20:04
"Головна ціль росіян – саме Покровськ, у місті тривають бої": Зеленський провів розмову з військовими
20:03
Ексклюзив
прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі
Новий уряд у Японії може посилити підтримку України, - аналітикиня
20:01
OPINION
Нам буде тяжко, коли за кожне підставлене плече виставлятимемо один одному рахунки
19:51
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Хлопці дуже мотивовані: у 128-й ОГШБр розповіли про бійців, які прийшли за контрактом у віці 18–24 років
19:46
президент Камеруну Поль Бія
Поль Бія в 92 роки увосьме став президентом Камеруну
19:36
Bring Kids Back UA
"Треба вбити, бо вони українці": Україна повернула 17 дітей та підлітків з ТОТ
19:33
Ексклюзив
росія китай
"Підтримка Росії в суспільстві КНР висока": китаєзнавець розповів про симпатиків України
19:17
Дональд Трамп
Трамп назвав Венса й Рубіо головними претендентами на посаду президента США у 2028 році
19:15
Юрій Ушаков
У Кремлі запевнили, що готові до зустрічі Путіна й Трампа та назвали умову її проведення
19:08
Огляд
Валентин Манько
Участь в АТО, міжнародний розшук та спроба потрапити у ВРУ: чим багата біографія полковника Манька, який засвітив військові мапи у TikTok
18:43
ракета "Буревестник" з ядерним двигуном
РФ запускала ракету "Буревісник" з архіпелагу Нова Земля в Північному Льодовитому океані, – розвідка Норвегії
18:17
Віктор Орбан
"Угорщина дуже залежить від російської нафти й газу": Орбан назвав помилкою нові санкції Трампа проти РФ
18:05
Ексклюзив
Лавров
Майстерно "грає дурника": американіст Довгополий про заяву Лаврова нібито Кремль готовий прийняти концепцію Трампа щодо України
18:00
OPINION
блог Олександр Красовицький
Світ Трампа
17:53
Володимир Зеленський
"Нафтопереробка" РФ платить відчутну ціну й платитиме ще більшу": Зеленський провів Ставку
17:39
Ексклюзив
Володимир Горбач
Нам сподобається завершення війни, але не план примусу, який намагатимуться нав‘язати США, - аналітик Горбач
17:28
вбивство діти війна
За час повномасштабного вторгнення РФ убила 661 дитину, – генпрокурор Кравченко
17:16
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:01
Гроші
Politico: ЄС шукає альтернативу, на випадок невдачі плану з використанням заморожених активів РФ для підтримки України
16:59
Патріарх РПЦ Кирил
Як ФСБ під прикриттям церкви просуває "русскій мир". Нове розслідування The Insider
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV