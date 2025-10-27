"Головна ціль росіян – саме Покровськ, у місті тривають бої": Зеленський провів розмову з військовими
Президент Володимир Зеленський заявив, що нині в Покровську тривають бої, і місто є головною ціллю для ворога
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
Президент розповів, що сьогодні мав діалог з військовими, під час якого особлива увага була зосереджена на Покровську та сусідніх районах.
"Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта й значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це в них головна ціль – саме Покровськ. І кожен результат наших сил на цьому напрямку – це результат для всієї України, для всього захисту нашої держави. Дякую всім, хто це розуміє", – сказав Зеленський.
Читайте також: Це гігантське число в нинішніх реаліях: військовий оглядач Пехньо про 200 окупантів у Покровську
- 26 жовтня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив наявність певного військогового контингенту росіян в межах міської смуги Покровська на Донеччині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.82 Купівля 41.82Продаж 42.31
- EUR Купівля 48.66Продаж 49.33
- Актуальне
- Важливе