Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Президент розповів, що сьогодні мав діалог з військовими, під час якого особлива увага була зосереджена на Покровську та сусідніх районах.

"Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта й значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це в них головна ціль – саме Покровськ. І кожен результат наших сил на цьому напрямку – це результат для всієї України, для всього захисту нашої держави. Дякую всім, хто це розуміє", – сказав Зеленський.

