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За два дні відстрочку в "Резерв+" отримали близько 40 тис. українців, - Міноборони

Катерина Єсікова
10 листопада, 2024 неділя
23:43
Війна з Росією Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг

У мобільному застосунку "Резерв+" онлайн-відстрочку за два дні отримали вже близько 40 тисяч громадян України

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Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає УП.

"За два дні онлайн-відстрочки в "Резерв+" ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 тисяч наших громадян", - заявила посадовиця.

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Так, з суботи онлайн-відстрочки в "Резерв+" доступні для людей з інвалідністю, а також для студентів, аспірантів і докторантів, які навчаються послідовно.

"Скоро сервіс буде доступним для інших категорій громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації", - додала Черногоренко.

За її словами, у перші години роботи сервісу спостерігався "шалений запит на онлайн-відстрочку", через що спостерігається певне навантаження на реєстр "Оберіг".

  • Нагадаємо, з 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+", через який військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть оновити свої облікові дані.
  • 4 листопада мобільному застосунку запустили бета-тестування онлайн-відстрочок від мобілізації. 
  • Уже 9 листопада в останньому оновленні мобільного застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" стала доступною послуга з оформлення онлайн відстрочки від мобілізації.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
ЗСУ
мобілізація
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