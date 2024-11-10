За два дні відстрочку в "Резерв+" отримали близько 40 тис. українців, - Міноборони

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає УП.

"За два дні онлайн-відстрочки в "Резерв+" ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 тисяч наших громадян", - заявила посадовиця.

Читайте також: Чому ми провалюємо мобілізацію

Так, з суботи онлайн-відстрочки в "Резерв+" доступні для людей з інвалідністю, а також для студентів, аспірантів і докторантів, які навчаються послідовно.

"Скоро сервіс буде доступним для інших категорій громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації", - додала Черногоренко.

За її словами, у перші години роботи сервісу спостерігався "шалений запит на онлайн-відстрочку", через що спостерігається певне навантаження на реєстр "Оберіг".