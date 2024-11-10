За два дні відстрочку в "Резерв+" отримали близько 40 тис. українців, - Міноборони
У мобільному застосунку "Резерв+" онлайн-відстрочку за два дні отримали вже близько 40 тисяч громадян України
Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає УП.
"За два дні онлайн-відстрочки в "Резерв+" ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 тисяч наших громадян", - заявила посадовиця.
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Так, з суботи онлайн-відстрочки в "Резерв+" доступні для людей з інвалідністю, а також для студентів, аспірантів і докторантів, які навчаються послідовно.
"Скоро сервіс буде доступним для інших категорій громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації", - додала Черногоренко.
За її словами, у перші години роботи сервісу спостерігався "шалений запит на онлайн-відстрочку", через що спостерігається певне навантаження на реєстр "Оберіг".
- Нагадаємо, з 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+", через який військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть оновити свої облікові дані.
- 4 листопада мобільному застосунку запустили бета-тестування онлайн-відстрочок від мобілізації.
- Уже 9 листопада в останньому оновленні мобільного застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" стала доступною послуга з оформлення онлайн відстрочки від мобілізації.
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