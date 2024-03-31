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Війна з Росією: хроніка
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За два роки в Бучі оселилися понад 11 тисяч переселенців зі сходу та півдня

31 березня, 2024 неділя
18:04
Війна з Росією Буча

В день другої річниці визволення Київщини від російських окупантів міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що за цей час у місті оселилися понад 11 тис. вимушено переміщених осіб

Про це він розповів у етері телемарафону.

За його словами, за понад 30 днів, що росіяни перебували в місті, загинули 509 цивільних, серед них 12 дітей. 

Після деокупації окрім бучанців, які повернулися, місто прийняло вимушених переселенців зі сходу та півдня. 

"Мені надзвичайно приємно констатувати, що городяни, в яких би куточках світу не перебували, вони повернулись і для багатьох, це понад 11 тис. жителів, Буча стала другою домівкою - це внутрішньо переміщені особи зі сходу, з півдня України. Тож громада велика, громада фактично потребує розвитку, але ми перетерпимо заради нашої спільної перемоги", - сказав Федорук.

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Також він зазначив, що в місті активно долучилися до ліквідації руйнувань, які по собі лишили росіяни.

"Сьогодні, звісно, ми за два роки після деокупації завдяки нашим Збройним силам України відновилися, відновили майже все, що можна було відновити, те, що підлягало відновленню. Звісно, є будинки, багатоквартирні будинки, соціальні об’єкти, які в стадії будівництва, тому що їх довелося відновлювати з нуля", - зазначив міський голова Бучі. 

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Теги:
Україна
російська армія
Київщина
окупанти
Буча
воєнні злочини Росії
геноцид українців
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