За два тижні жорстких боїв всі населені пункти, які намагалася захопити РФ, залишилися під контролем ЗСУ, - Сирський

Про це він написав у телеграм.

"Сьогоднішній день розпочав з переміщення в район операції на напрямок активних дій противника. Попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків", - розповів Сирський.

Він зазначив, що після детального аналізу обстановки разом з командирами та офіцерами штабу він ухвалив необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин.

За словами головнокомандувача ЗСУ, загалом оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Окупанти продовжують вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине.

Водночас, як зазначив Сирський, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась. Це, ймовірно, спричинено великими втратами у російській армії.

"За два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак, всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем", - наголосив головком.



Разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим Сирський вручив державні та відомчі нагороди українським військовослужбовцям, які відзначилися в боях з російським агресором.