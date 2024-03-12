"Є потрібна для України динаміка дій": Зеленський про ситуацію на фронті
У вівторок, 12 березня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь – цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не лише для України – для різних народів наші дії зараз рятівні", - сказав Володимир Зеленський після удару РФ по Кривому Розі.
Сьогодні Олександр Сирський спілкувався з президентом України.
"Сьогодні звітував Головком Сирський щодо наших дій на полі бою, дій наших розвідників та досягнень українських дронів. Головком зараз на фронті. І є потрібна для України динаміка дій. Також сьогодні отримав попередні результати щодо застосування наших дронів від Збройних Сил, ГУР та СБУ. Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Наша далекобійність – це реальне наближення безпеки для всіх", - йдеться у відеозверненні.
- Протягом доби, 12 березня, на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Ворог намагався атакувати позиції Сил оборони на семи напрямках. Найбільше - на Авдіївському та Новопавлівському.
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