За кордоном опозиція РФ створила картинку для пропаганди про високий рівень підтримки Путіна, - експертка з виборів Айвазовська
Голова правління Громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська вважає, що російська опозиція діє у нераціональний спосіб
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Є проблеми з тим, що світ вважає, що російська опозиція є, її треба підтримувати, щоб колись, коли режим Путіна у фізіологічний спосіб закінчиться, то відбудеться зміна влади. На жаль, російська опозиція діє у нераціональний спосіб. Був заклик Ходорковського і Юлії Навальної вийти на виборчі дільниці на закордонно-виборчому окрузі всередині країни та продемонструвати, що їхній голос є. За результатами ми розуміємо, що ці голоси були нечисленні. І була створена "прекрасна" картинках для аудиторії про те, що є висока явка виборців на дільниці, що люди готові стояти в чергах, але результат демонструє, що ці черги були заради того, щоб проголосувати за Путіна", - зауважила Айвазовська.
За словами експертки з виборів, режим Кремля візуально посилив свої позиції. На жаль, опозиція діє в тій спосіб, коли створює прийнятну картинку для верхівки РФ, що є велике бажання громадян брати участь у виборах саме з метою підтримки легітимності президента Путіна.
"Тобто цей абсурд продовжується. Ми маємо говорити про те, що російська опозиція має не лише права, а має мати й обов'язки. Тобто не може бути поблажки для величезної кількості людей, які за кордоном створили картинку для Russia Today про високий рівень підтримки Путіна. В результаті цього легітимність Путіна виросла й всередині країни та назовні, в країнах, які не займають радикальну проукраїнську позицію", - наголосила Айвазовська.
- За даними ЦВК РФ, Путін переобрався на наступний термін із 87,28% підтримки. При цьому "вибори" проводили й на тимчасово окупованих територіях України та в невизнаному Придністров'ї. Низка країн ЄС заявили, що не вважають фейкове волевиявлення виборами.
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