Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією За минулу добу на фронті відбулось 159 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку

За минулу добу на фронті відбулось 159 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку

Марія Науменко
25 серпня, 2025 понедiлок
08:14
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби, 24 серпня, на російсько-українському фронті відбулось 159 бойових зіткнень. Сили оборони зупинили 46 штурмів агресор на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00.

Ворожі обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 130 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 735 обстрілів, зокрема 26 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 711 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Суми, Нова Гута, Стара Гута Сумської області; Білогір’я Запорізької області; Наддніпрянське, Львове Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби, один командно-спостережний пункт та одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Ситуація на основних напрямках фронту 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 14 авіаударів, застосувавши при цьому 23 керовані авіабомби, та здійснив 206 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував двадцять разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголове, Серебрянка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дванадцять спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували в районах Майського та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Щербинівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмів агресора в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 31 атаку поблизу населених пунктів Зелене Поле, Іскра, Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Темирівка – в бік населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ поблизу населеного пункту Приморське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках  противник не проводив наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Впродовж минулої доби 24 серпня на війні проти України російська армія втратила 870 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.
