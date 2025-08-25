За добу армія РФ втратила танк, 48 артсистем та 870 військових
Впродовж минулої доби 24 серпня на війні проти України російська армія втратила 870 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1076940 (+870) осіб;
- танків – 11130 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23175 (+8) од;
- артилерійських систем – 31946 (+48) од;
- РСЗВ – 1472 (+0) од;
- засоби ППО – 1211 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53347 (+291);
- крилаті ракети – 3598 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59672 (+79);
- спеціальна техніка – 3948 (+4).
Дані уточнюються.
- Воїни Третього армійського корпусу ЗСУ та підрозділу ГУР "Артан" вибили росіян з Новомихайлівки Донецької області.
