За минулу добу РФ запустила 9 КАБів по Харківщині: є поранені
Протягом минулої доби 9 вересня російська окупанти запустили по Харківщині 9 КАБів та 2 безпілотники. Внаслідок атак поранені 4 людини
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, за минулу добу російські війська атакували 5 районів Харківщини: Чугуївський, Куп’янський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський.
У Куп'янському районі в селі Захарівка внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено будинок, постраждав 57-річний чоловік. Також у Куп'янську через ворожий обстріл КАБом горіли три магазини. До того ж у місті ворожий дрон влучив у автомобіль, через що постраждали двоє чоловіків: 71-річний та 49-річний.
Крім того, у Харківському районі у селі Великі Проходи внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджений екскаватор - постраждав 52-річний чоловік.
У Золочівській громаді у селі Перовське через мінометний обстріл пошкоджено приватний будинок та господарські споруди.
- У неділю, 8 вересня, російська окупаційна армія обстріляла місто Дергачі Харківського району. Унаслідок атаки загинула жінка, постраждали 13 людей.
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