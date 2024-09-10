За минулу добу РФ запустила 9 КАБів по Харківщині: є поранені

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, за минулу добу російські війська атакували 5 районів Харківщини: Чугуївський, Куп’янський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський.

У Куп'янському районі в селі Захарівка внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено будинок, постраждав 57-річний чоловік. Також у Куп'янську через ворожий обстріл КАБом горіли три магазини. До того ж у місті ворожий дрон влучив у автомобіль, через що постраждали двоє чоловіків: 71-річний та 49-річний.

Крім того, у Харківському районі у селі Великі Проходи внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджений екскаватор - постраждав 52-річний чоловік.

У Золочівській громаді у селі Перовське через мінометний обстріл пошкоджено приватний будинок та господарські споруди.