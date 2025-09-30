За ніч ППО знешкодила 46 із 65 ворожих дронів
У ніч на вівторок, 30 вересня, російські війська атакували Україну 65 ударними безпілотниками. Сили ППО знешкодили 46 повітряних цілей
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Запуски здійснювались з напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ та Чауда – ТОТ Криму.
Понад 40 дронів - Shahed.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
- Російська армія ввечері 29 вересня запустила ударні БПЛА по Україні. У Києві спрацювала ППО. Вночі на Сумщині внаслідок влучання по житловому будинку загинула родина з двома маленькими дітьми.
