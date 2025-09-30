За ніч ППО знешкодила 46 із 65 ворожих дронів

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуски здійснювались з напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ та Чауда – ТОТ Криму.

Понад 40 дронів - Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.