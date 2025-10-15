За ніч ППО знешкодила 86 зі 113 російських дронів
У ніч на середу, 15 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Україну 113 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Запуски здійснювалися з території РФ — Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Близько 50 дронів — "шахеди.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БПЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
- Від початку доби 14 жовтня на російсько-українському фронті зафіксували 154 бої. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку, де відбулося 59 боїв.
