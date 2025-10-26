Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
За ніч ППО знешкодила 90 зі 101 БПЛА

За ніч ППО знешкодила 90 зі 101 БПЛА

Марія Науменко
26 жовтня, 2025 неділя
10:46
Війна з Росією ППО ЗСУ

У ніч на неділю, 26 жовтня, російська загарбницька армія атакувала Україну 101 ударним БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 90 повітряних цілей ворога

Зміст

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуски дронів велися з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ на території Росії, а також із Гвардійського на тимчасово окупованій території Криму. 

Приблизно 60 дронів – "шахеди".

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання п’яти ударних БПЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

  • У суботу ввечері, 25 жовтня, російська окупаційна армія запустила удані безпілотники по території України. У Києві фіксують влучання в різних районах міста, 3 людини загинуло, десятки людей постраждали. У Чернігові БПЛА влучив по підприємству.
