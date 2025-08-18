За ніч Сили ППО збили 88 зі 140 ворожих дронів
У ніч на понеділок, 18 серпня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами й ракетами. Протиповітряна оборона знешкодила 88 ворожих БПЛА
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
"У ніч на 18 серпня (із 21.00 17 серпня) противник атакував чотирма балістичними ракетами Іскандер-М (із районів – Таганрог, Міллерово, Курськ), а також та 140 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ Криму", - йдеться в повідомленні.
Для відбиття повітряного нападу було задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередньою інформацією, станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила/подавила 88 ворожих безпілотних літальних апаратів типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БПЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.
- Вночі та зранку 18 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками та балістикою. Внаслідок атаки у Харкові є загиблі, у Сумах - влучання в цивільну інфраструктуру, в Одесі - горів обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури, в Запоріжжі є постраждалі.
