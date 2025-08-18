За ніч Сили ППО збили 88 зі 140 ворожих дронів

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

"У ніч на 18 серпня (із 21.00 17 серпня) противник атакував чотирма балістичними ракетами Іскандер-М (із районів – Таганрог, Міллерово, Курськ), а також та 140 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ Криму", - йдеться в повідомленні.

Для відбиття повітряного нападу було задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила/подавила 88 ворожих безпілотних літальних апаратів типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БПЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.