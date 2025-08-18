Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
За ніч Сили ППО збили 88 зі 140 ворожих дронів

Марія Науменко
18 серпня, 2025 понедiлок
09:58
Війна з Росією система ППО Patriot, встановлена на військовій базі в Польщі

У ніч на понеділок, 18 серпня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами й ракетами. Протиповітряна оборона знешкодила 88 ворожих БПЛА

Зміст

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

"У ніч на 18 серпня (із 21.00 17 серпня) противник атакував чотирма балістичними ракетами Іскандер-М (із районів – Таганрог, Міллерово, Курськ), а також та 140 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ Криму", - йдеться в повідомленні.

Для відбиття повітряного нападу було задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила/подавила 88 ворожих безпілотних літальних апаратів типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БПЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.

  • Вночі та зранку 18 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками та балістикою. Внаслідок атаки у Харкові є загиблі, у Сумах - влучання в цивільну інфраструктуру, в Одесі - горів обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури, в Запоріжжі є постраждалі.
2025, понедiлок
18 серпня
11:16
Ексклюзив
Не факт, що Трамп цього хотів, але він вбиває економіку РФ, - політолог Загородній
11:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європейці спробують захисти Зеленського від Трампа, а Путін задоволено спостерігає. Акценти світових ЗМІ 18 серпня
11:03
Оновлено
РФ 18 серпня вдарила по Харкову, Запоріжжю, Одесі та Сумах: є загиблі й постраждалі
11:00
Аналітика
долар євро валюта обмін
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
10:59
Йоганн Вадефуль
Без підтримки Китаю війна РФ проти України була б неможлива, - глава МЗС Німеччини Вадефуль
10:48
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 серпня: скільки коштує євро й долар
10:40
Ексклюзив
Максим Буткевич
Є дві основні речі, без яких у полоні дуже важко, - звільнений з полону журналіст Буткевич
10:38
Окупанти вивозять кримських дітей у Пензу замість обіцяного табору на узбережжі півострова, - "Жовта Стрічка"
10:33
морські дрони Magura V7
Українці воюють креативно і дивують світ інноваційними рішеннями, - експерт Бадрак
10:33
імпорт електроенергії
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам: ситуація в енергосистемі 18 серпня
10:22
В Україні затримали 10 учасників каналу збуту важких наркотиків, які щомісяця отримували 16 млн грн від контрабанди
10:07
Ексклюзив
Трамп і Путін
Є три версії, чому Трамп не може домовитися з Путіним, - Краєв
10:00
OPINION
Напередодні переговорів Зеленський-Трамп. Логіка сторін
09:41
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Вірю у мудрість наших дипломатів, але ми маємо постійно готуватися до війни, до її продовження чи розвʼязання Росією нової, - Сирський
09:29
ядерна зброя
Закони Defence City мають працювати не для "обраних", а для сильного ОПК: виробники зброї звернулись до депутатів
09:21
Олександр Сирський
"Другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії": Сирський заявив, що РФ перекидає частини з Сумщини на Запоріжжя
09:06
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 182 бої: майже третина з них на Покровському напрямку
08:58
Дональд Трамп
"Великий день у Білому домі": Трамп про заплановану зустріч із Зеленським та європейськими лідерами
08:57
Зеленський
Зеленський готовий піти на компроміс і погодитись на закінчення війни за поточною лінією фронту, - FT
08:54
Ексклюзив
ЗСУ
Схоже на повне оточення окупантів: офіцер Штик 93-ї ОМБр "Холодний Яр" про наслідки спроб ворожого прориву біля Покровська
08:34
Радослав Сікорський
"Достатньо їх дотримуватися, і війна закінчиться": Сікорський нагадав РФ про гарантії недоторканності кордонів України
08:27
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія поновила постачання танків і БТР на Запоріжжя, - Андрющенко
08:10
OPINION
Сім умов Путіна
08:10
Ексклюзив
Максим Буткевич
Полон – це мікромодель "руского міра", - Максим Буткевич
08:06
У Росії заявили, що ФСБ нібито запобігла теракту на Кримському мосту
07:49
США, Південна Корея
США та Південна Корея розпочали військові навчання за участі 21 тис. солдатів
07:28
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у Вашингтон
07:19
Петер Мадяр
Угорська опозиція вимагає від РФ утриматися від втручання в зовнішню політику
07:15
Інфографіка
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 2 танки, 43 артсистеми та 940 військових
06:44
президент США Дональд Трамп
Трамп заявив, що Зеленський може припинити війну "практично негайно, якщо захоче"
06:42
видобуток нафти, нафта
Ціни на нафту впали через відсутність тиску на РФ з боку США після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
06:27
Катаріна Матернова
ЄС підтримує Україну обʼєднаною і не потерпить миру, який означатиме її капітуляцію, - Матернова
06:16
Александар Вучич
Вучич: протягом 10 днів ми затримаємо усіх учасників заворушень, але надзвичайний стан не впроваджуватиметься
05:57
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала
00:02
Президент Франції Еммануель Макрон
"Є тільки один агресор – Росія": Макрон виступив із заявою після зустрічі Коаліції охочих
2025, неділя
17 серпня
23:00
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
З'явилося перше фото української ракети "Фламінго", здатної долати відстань у понад 3 000 км
22:48
РФ двічі вдарила ФАБами по селу в Запорізькій області: загинув підліток, серед поранених - діти
22:41
Трамп путін
Предстоятель УПЦ США Антоній: вітати Путіна означає зневажати могили полеглих, плювати на сльози вдів і матерів та стояти глухим перед криками дітей
22:19
Грав генерала Зода у фільмах про Супермена: у віці 87 років помер актор Теренс Стемп
21:29
Марко Рубіо
Рубіо: капітуляція Росії чи капітуляція України наразі неможлива, проте імовірні українські територіальні поступки обговорюватимуться
Більше новин
