"За Охматдит": лідер Бумбокса та військовий Хливнюк показав, як помстився окупантам
Фронтмен гурту "Бумбокс" та військовослужбовець Андрій Хливнюк показав, як помстився російським окупантам за атаку на дитячу лікарню "Охматдит"
Це він показав у Instagram.
У понеділок, 8 липня, він опублікував допис із боєприпасом, на якому написано "За Охматдит".
Згодом він показав у stories, як снаряд відпрацьовує по гарматі окупантів.
- Уранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні.
- 9 липня Олег Катков, головний редактор програм інформаційно-консалтингової агенції Defense Express, зазначив, що атака РФ на дитячу лікарню Охматдит у Києві 8 липня була цілеспрямована, перед влучанням у ціль ворожа ракета Х-101 перебувала у піке, однак її радіус відхилення близько 50 метрів.
- Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101.
- 9 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там перебували 627 дітей.
- Хливнюк, який нині боронить Україну на фронті та керує ударним дроном Punisher, під час одного з концертів у Європі звернувся до глядачів і розповів, чи розглядає імовірність знову виконувати російськомовні пісні гурту "Бумбокс".
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