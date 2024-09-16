Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією За пів місяця росіяни запустили по Україні понад 640 "шахедів", - Зеленський

За пів місяця росіяни запустили по Україні понад 640 "шахедів", - Зеленський

Світлана Кравченко
16 вересня, 2024 понедiлок
12:06
Війна з Росією ППО

Лише за першу половину цього вересня російські терористи застосували проти українських міст і сіл понад 640 ударних безпілотників "Шахед"

Зміст

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що, на щастя, більшість із ворожих дронів, запущених окупантами по Україні, збили наші воїни.

Президент наголосив, що триває постійна робота над тим, щоб зробити більш ефективним український повітряний щит.

"Посилюємо наші Повітряні сили, мобільні вогневі групи, усі підрозділи ППО", - підкреслив Зеленський.

  • Цієї ночі 16 вересня російські окупанти також запустили по Україні ударні безпілотники. Оборонцям неба вдалося знищити 53 з 56 ворожих дронів.

Теги:
Україна
Росія
Володимир Зеленський
ППО
російська армія
окупанти
безпілотник
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Тетяна Нижник
14 вересня, 2024 субота
Ми наближаємося до Третьої світової війни, Україна є лише проміжною частиною, - Портников
напад росії на Україну, війна
Автор Ірена Моляр
14 вересня, 2024 субота
Війна не завершиться, навіть якщо ми Росію відсунемо на кордони 1991 року, - боєць 103-ї бригади ТрО Савельєв
Суджа, РФ, Курська область
Автор Влад Дідусь
13 вересня, 2024 п'ятниця
"У Курській області, куди вторглись ЗСУ, були створені подоби концтаборів": російські фейки за 13 вересня
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 45.6
    Продаж 46.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
16 вересня
13:02
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Опитування ABC/Ipsos: 58% респондентів вважають, що Гарріс перемогла Трампа на дебатах
12:43
росія прапор занепад
РФ посилила повітряну розвідку на близько 40%, - ОТУ "Харків"
12:41
Ексклюзив
Місцями на річці Одра хвиля сягає 9 метрів: польський журналіст Сієрант про масштаб негоди у Польщі
12:32
Стівен Кінґ
Після заяв Трампа про ненависть до Тейлор Свіфт Стівен Кінг підтримав співачку
12:23
На фото: боєприпаси
Партизани в Донецькій області виявили російський склад з боєприпасами
12:17
KyivBookFest 2024
KyivBookFest зібрав більше мільйона гривень на закупівлю книг для вищих військових навчальних закладів
12:00
OPINION
Удари по РФ: у мізках росіян ескалація вже відбулася
11:54
окупанти Мелітополь
Росіяни обстріляли власні підрозділи біля Агрегатного заводу у Вовчанську
11:43
Делегація культурних діячів з Бразилії в Ягідному на Чернігівщині
In Solidarity with Ukraine: культурні діячі з Бразилії відвідали Україну
11:38
Тьєрі Бретон
Єврокомісар Бретон оголосив про відставку через конфлікт із фон дер Ляєн
11:34
електроенергія
Через негоду знеструмлено 86 населених пунктів у восьми областях: ситуація в енергосистемі 16 вересня
11:26
Ексклюзив
Георгій Гонгадзе
Якщо не своїм життям, то своєю смертю Георгій таки змінив Україну, - Мирослава Гонгадзе
11:08
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому українці не готові віддати територію в обмін на мир та як Трамп може змусити Зеленського піти на поступки. Акценти світових ЗМІ 16 вересня
10:55
зерно
РФ здійснила атаку на корабель із пшеницею за межами українського зернового коридору, - ВМС
10:50
Курська область
МЗС просить ООН і Червоний Хрест долучитися до заходів гуманітарного реагування на Курщині
10:45
Оновлено
Кремль москва
РФ "анонсує" ракетний удар по дитячій установі в Україні. У ЦПД розповіли про плани ворога
10:32
Оновлено
Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці у Харкові
Росіяни вдарили шістьма КАБами по Харкову та району: горіла багатоповерхівка, є загибла, 43 людини поранені
10:19
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 вересня: скільки просять за долар, євро та злотий
10:18
Зливав РФ місця базування бригади "Лють" та мобільних груп ППО: 63-річного одесита підозрюють у держзраді
10:03
OPINION
Колись Америка буде великою знову. Але не з Трампом
09:57
молоток
У російському Челябінську школяр напав з молотком на учнів і вчителів: є постраждалі
09:49
Ексклюзив
Сергій Згурець
Є сили та засоби, які дозволяють і далі дивувати противника: Згурець про Курський напрямок
09:35
Інтерсіті
В Укрзалізниці оголосили про зміни руху потягів через повінь у Центральній Європі
09:35
Туреччина
Туреччина завершила випробування "Сталевого купола" власного виробництва
09:15
Оновлено
Дональд Трамп
Біля Дональда Трампа у Флориді сталася стрілянина. Байден відреагував
09:01
Ексклюзив
Зараз ворог націлився на знищення інфраструктури Покровська, - офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Цехоцький
09:00
Німеччина
Допоможе залучити кваліфіковану робочу силу: Шольц в Узбекистані уклав міграційну угоду
08:46
Оновлено
Наслідки атаки на Київщину 16 вересня
Атака РФ вночі на 16 вересня: на Київщині поранена жінка
08:26
сили ППО
Сили ППО за ніч знищили 53 з 56 ворожих "шахедів"
08:20
НЛО
У Конгресі США проведуть слухання через свідчення про НЛО, - Daily Mail
08:14
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 173 боєзіткнення: росіяни найбільше атакують на Курахівському напрямку
08:01
OPINION
Павло Вернівський
Які дрони ми запускаємо по Росії
07:53
Латвія
Латвія відправить в Україну закуплені у Британії бронетранспортери CVR(T)
07:44
президент Ірану Масуд Пезешкіан
Іранський президент Пезешкіан братиме участь у саміті БРІКС у РФ
07:33
втрати окупантів
ISW: Росія зіштовхнеться з нестачею озброєння для війни проти України і поглибить залежність від іноземних партнерів
07:23
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
МЗС Туреччини: закінчення війни слід шукати в переговорах з урахуванням інтересів України
07:21
Втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 3 танки, 14 артсистем і понад 1000 військових армії РФ
06:40
Оновлено
"Буян-М"
Росіяни тримають в Чорному морі один ракетоносій
06:37
Ілон Маск
Бразильський суд стягнув із рахунків компаній Маска близько $3,3 млн
00:33
Ракета Storm Shadow
Прем'єри Британії та Італії обговорять удари України по території РФ, - Bloomberg
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV