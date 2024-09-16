За пів місяця росіяни запустили по Україні понад 640 "шахедів", - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що, на щастя, більшість із ворожих дронів, запущених окупантами по Україні, збили наші воїни.

Президент наголосив, що триває постійна робота над тим, щоб зробити більш ефективним український повітряний щит.



"Посилюємо наші Повітряні сили, мобільні вогневі групи, усі підрозділи ППО", - підкреслив Зеленський.