За пів місяця росіяни запустили по Україні понад 640 "шахедів", - Зеленський
Лише за першу половину цього вересня російські терористи застосували проти українських міст і сіл понад 640 ударних безпілотників "Шахед"
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він додав, що, на щастя, більшість із ворожих дронів, запущених окупантами по Україні, збили наші воїни.
Президент наголосив, що триває постійна робота над тим, щоб зробити більш ефективним український повітряний щит.
"Посилюємо наші Повітряні сили, мобільні вогневі групи, усі підрозділи ППО", - підкреслив Зеленський.
- Цієї ночі 16 вересня російські окупанти також запустили по Україні ударні безпілотники. Оборонцям неба вдалося знищити 53 з 56 ворожих дронів.
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