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Ексклюзив

"За півтора року 10 км": Андрющенко про дорогу, яку окупанти будують від кордону РФ до Криму

Оксана Ліховід
18 жовтня, 2024 п'ятниця
09:36
Війна з Росією Окупанти будують залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що попри розширення, дорога все одно не здатна виконувати свої функції, оскільки впирається в Маріуполь

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Це існуюча дорога, яку розширили, додавши одну смугу по всій її довжині. Це єдина транспортна артерія, через яку окупанти постачають всі товари до окупованого Криму. Хоча Кримський міст функціонує, вантажівки вагою понад 10 тонн на нього не пропускають після наших ударів. Тому єдиний спосіб доставляти великі вантажі – через цю дорогу", - пояснив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, окупанти зараз будують ділянку від Новоазовська до Маріуполя, але наразі відкрили 10 км - це відрізок від Новоазовська до кордону з РФ.

"Тому, їм ще будувати й будувати, вже півтора року будують цю дорогу з великою помпою. Для порівняння, набагато більшу ділянку від Маріуполя до Запоріжжя свого часу збудували за три місяці й з меншим пафосом", - наголосив Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя також додав, що попри розширення, дорога все одно не здатна повністю виконувати свої функції, оскільки впирається в Маріуполь.

"Потрібно проїхати через місто, де багато заторів. Тому вчора одночасно з відкриттям цієї дороги окупанти анонсували будівництво об'їзної дороги навколо Маріуполя, яка стане частиною цього маршруту. Але це займе роки, адже якщо за півтора року вони не змогли довести до ладу існуючу дорогу, то побудувати нову, тим більше об'їзну, займе ще більше часу", - зауважив Андрющенко.

  • 11 жовтня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко поділився інформацією про жорсткі обмеження, які російські окупанти запровадили щодо українців без паспорта РФ.
Теги:
Новини
Україна
Крим
Маріуполь
Донеччина
окуповані території
окупанти
будівництво доріг
Військові новини
Петро Андрющенко
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