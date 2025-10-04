За рік-два призвело б до колапсу економіки РФ: юрист-міжнародник Бабін про суттєве обмеження російського танкерного флоту
Якби діяльність російського танкерного флоту зменшити хоча б вдвічі-тричі, то про будь-яку подальшу агресію РФ проти України мова вже б не йшла
Таку думку в етері Еспресо висловив юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, професор Борис Бабін.
"Головний фактор в економіці РФ - діяльність російського танкерного флоту, як джерела доходу Кремля. Будь-яке обмеження цього флоту - на нашу користь. Якби змоделювати ситуацію щодо припинення діяльності російського танкерного флоту або хоча б зменшення вдвічі-втричі, то про будь-яку подальшу ескалацію, агресію проти України мова вже б не йшла. Повторюсь, бо це основні гроші російського бюджету", - підкреслив юрист-міжнародник.
За його словами, у РФ немає наразі логістичних можливостей постачати нафту у величезних обсягах на інші ринки інакше як танкерним флотом.
"Обмежено можна заблокувати через певні заходи лише тихоокеанську торгівлю Росії з Китаєм, але це дуже логістично вузька штука, і це вже наше завдання, як то зменшити та зробити трохи болісним. А наші партнери щодо Балтійської, Чорноморської та Арктичної торгівлі можуть, якщо не паралізувати, то зменшити її в рази звичайними заходами, навіть не переводячи це на рейки воєнного права та воєнного часу, що приведе за рік-два до колапсу російської економіки", - резюмував Бабін.
- 28 вересня стало відомо за інформацією розвідки, що Росія використовує свій танкерний флот для запуску та управління дронами в Європі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе